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Сход снежных лавин возможен в горных районах ВКО

10 Января 2022, 16:45
Сход снежных лавин возможен в горных районах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По информации Восточно-Казахстанского филиала «Казселезащита», с 10 по 13 января в горных районах области лавиноопасно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают, что лавиноопасное время - в течение трех-пяти суток после сильного снегопада, оттепель после мороза, сильный ветер. В это время лучше воздержаться от поездок в горы.

Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам. Проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112».

Восточно-Казахстанская область   Безопасность   ДЧС  
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