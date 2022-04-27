Сход снежных лавин возможен в горах Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Синоптики прогнозируют опасность схода снежных лавин в горах Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидрмет».

«В период 28-29 апреля 2022 года в связи выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2 900 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - говорится в публикации пресс-службы.