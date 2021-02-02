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    16:44, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Сход снежных лавин возможен близ рек Алматы 2-3 февраля

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –2-3 февраля возможен сход снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 2-3 февраля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», – говорится в сообщении.


    Теги:
    Погода Казгидромет Алматы для mail.ru
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