Сход снежных лавин возможен близ рек Алматы 2-3 февраля

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ –2-3 февраля возможен сход снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы 2-3 февраля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», – говорится в сообщении.