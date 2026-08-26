Сход селя на трассе Сарыозек — Коктал в Жетісу: сохранено движение по уцелевшей полосе

В Панфиловском районе области Жетісу из-за обильных осадков 24–25 августа произошел сход грязекаменной массы, в результате чего был поврежден участок автомобильной дороги республиканского значения KZ19-01 «Сарыозек — Коктал», передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

Наиболее серьезные последствия зафиксированы на 152-м километре трассы. Селевой поток размыл обочину и часть земляного полотна до грунтового основания. В результате локально обрушилась часть правой полосы проезжей части и была повреждена дорожная одежда.

Для ликвидации последствий стихии привлечены силы ДЭУ-90 и ДЭУ-18. В аварийно-восстановительных работах задействованы 18 работников и 13 единиц специальной техники, включая автомобили КамАЗ и самосвалы, фронтальные погрузчики, тракторы МТЗ и бульдозер.

Дорожные службы очищают проезжую часть от грязекаменных наносов, укрепляют размытую часть земляного полотна и восстанавливают устойчивость поврежденного участка.

В целях безопасности место повреждения ограждено, установлены временные дорожные знаки и направляющие устройства. Полного перекрытия трассы нет — движение осуществляется в реверсивном режиме по сохранившейся полосе проезжей части. На месте также дежурят сотрудники патрульной полиции.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ситуация на участке находится на постоянном контроле дорожных служб.

Ранее сообщалось о том, что на 151-м километре трассы «Сарыозек — Коктал» выявлен размыв обочины протяженностью около 30 метров.



