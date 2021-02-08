Сход ледника в Индии: 18 погибших, более 200 пропавших без вести

УТТАРАКХАНД. КАЗИНФОРМ – 18 человек погибли, более 200 числятся пропавшими без вести в результате схода ледника на севере Индии, в штате Уттаракханд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Ледовая лавина сошла утром в воскресенье по ущелью вдоль одного из притоков Ганга. Ударом стихии была снесена плотина, разрушены две строящиеся здесь гидроэлектростанции и рабочий посёлок. Благодаря своевременно принятым мерам серьёзных разрушений ниже по течению удалось избежать.

Число жертв наводнения, вызванного сходом ледника в Индии, продолжает расти. По данным местных СМИ, к настоящему времени найдены тела 18 погибших, более 200 человек числятся пропавшими без вести.

На месте трагедии работают спасатели, которым удалось расчистить вход к строящемуся туннелю и вызволить 12 находившихся там человек. В другом туннеле, предположительно, находятся ещё 30 человек, но пробиться к ним пока не удалось.