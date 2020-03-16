Сход лавин возможен в горах Восточного Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В связи с повышением температурного фона в горных районах Восточного Казахстана возможен сход лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

«Специалисты обращаются к жителям области – весной особенно сильно увеличивается вероятность схода лавин. Будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов, и воздержитесь от походов в горы», — предупредили в ДЧС ВКО.