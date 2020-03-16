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Сход лавин возможен в горах Восточного Казахстана
16 Марта 2020 13:52
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В связи с повышением температурного фона в горных районах Восточного Казахстана возможен сход лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.
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«Специалисты обращаются к жителям области – весной особенно сильно увеличивается вероятность схода лавин. Будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов, и воздержитесь от походов в горы», — предупредили в ДЧС ВКО.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Погода, Политические реформы,
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