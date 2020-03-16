+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 21 °С
USD 405.46 EUR 452.62
RUB 5.58 CNY 58.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сход лавин возможен в горах Восточного Казахстана

16 Марта 2020 13:52
Поделиться:
Сход лавин возможен в горах Восточного Казахстана

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В связи с повышением температурного фона в горных районах Восточного Казахстана возможен сход лавин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО.

Новости по теме
В ВКО принимаются все меры по профилактике коронавирусной инфекции
Мы готовимся к наихудшему сценарию во время паводка – спасатели СКО Риск весенних паводков: Общество Красного Полумесяца поделилось рекомендациями Трагедия повлияла на выбор профессии лейтенанта гражданской защиты ДЧС Алматы Дарины Касымовой

«Специалисты обращаются к жителям области – весной особенно сильно увеличивается вероятность схода лавин. Будьте осторожны, проезжая мимо лавиноопасных склонов, и воздержитесь от походов в горы», — предупредили в ДЧС ВКО.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Погода, Политические реформы,
Поделиться:

Автор:

Орал Ерланулы

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив