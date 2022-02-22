Сход лавин возможен в горах Восточного Казахстана - ДЧС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели департамента чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области предупредили казахстанцев о том, что с 22 по 24 февраля сохраняется опасность схода лавин в горных районах области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«Будьте осторожны, возможен сход снежных лавин! По информации ВК филиала «Казселезащита», в связи с неблагоприятными метеоусловиями –выпадением осадков и усилением ветра, с 22 по 24 февраля в горных районах области лавиноопасно», - говорится в сообщении ДЧС.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают жителям, что лавиноопасное время - в течение 3-5 суток после сильного снегопада, оттепель после мороза, сильный ветер. В это время лучше воздержаться от поездок в горы. Много лавиноопасных очагов угрожают автомобильным дорогам, проезжая мимо них - не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона - «112».