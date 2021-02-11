Сход лавин возможен в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы предупредили о возможном сходе лавин в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует: в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 11-12 февраля возможен сход снежных лавин», - сообщили в Департаменте.

Также в ДЧС уточнили, что не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин, также жителям посоветовали быть осторожными в горах.