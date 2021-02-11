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    10:30, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Сход лавин возможен в горах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Алматы предупредили о возможном сходе лавин в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департамент по ЧС на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» информирует: в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 11-12 февраля возможен сход снежных лавин», - сообщили в Департаменте.

    Также в ДЧС уточнили, что не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин, также жителям посоветовали быть осторожными в горах.


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