Сход лавин возможен в горах Алматы 1-2 апреля - синоптики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Синоптики предупредили о возможном сходе снежных лавин в горах Алматы в период 1-2 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В связи с ожидаемыми осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 1 – 2 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.

«Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», – говорится в сообщении.