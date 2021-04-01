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    01:19, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Сход лавин возможен в горах Алматы 1-2 апреля - синоптики

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Синоптики предупредили о возможном сходе снежных лавин в горах Алматы в период 1-2 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В связи с ожидаемыми осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 1 – 2 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.
    «Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», – говорится в сообщении.


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