Сход лавин возможен в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казгидромет предупредил о возможном сходе снежных лавин в горах в период 2-4 апреля в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, в период 2-4 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин», - говорится в сообщении синоптиков.

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Фото: media.canal3.md