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    18:11, 01 Апрель 2022 | GMT +6

    Сход лавин возможен в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казгидромет предупредил о возможном сходе снежных лавин в горах в период 2-4 апреля в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, в период 2-4 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин», - говорится в сообщении синоптиков.

    Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

    Фото: media.canal3.md

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