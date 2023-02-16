Сход лавин в Таджикистане: количество жертв увеличилось до 17

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Тело еще одного человека найдено под завалами после схода снежной лавины в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, об этом сообщили в пресс-центре Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики. Общее число жертв за сутки увеличилось до 17 человек, передает МИА «Казинформ».

«На 17:30 минут 16 февраля 2023 года в результате схода лавин на территории ГБАО, Сангворском районе и дороге Душанбе-Худжанд, сообщаем, что четыре жилых дома полностью, 35 домов частично и пять хозяйственных объектов на территории города Хорог ГБАО пострадали. В ходе проведенных поисково-спасательных мероприятий в результате схода лавины погибли в городе Хороге 13 человек, один в Шугнанском районе, двое на территории Ванджского района и один человек на 65 км автотрассе Душанбе-Варзоб. Итого в результате схода лавин на территории страны погибли 17 человек, поиски двух студенток из Ишкашимского района продолжаются», - говорится публикации пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане 10 человек погибли в результате схода лавин.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял под личный контроль ход ликвидации последствий стихии, по его поручению создана госкомиссия, куда вошли руководители профильных правительственных структур.



Позже количество жертв увеличилось до 15 человек.

Видео спасательных работ опубликовал ТАСС.

Фото: t.me/khftj