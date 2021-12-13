Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Военно-историческом музее Вооруженных Сил в городе Нур-Султане состоялась торжественная передача в фонд музея шлема, принадлежавшего Богенбай батыру. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Он хранился у потомка прославленного батыра в седьмом поколении, жителя села Малтабар Ерейментауского района Акмолинской области Жабая Кенжалина.

Как рассказали в Военно-историческом музее, новый экспонат представляет особую историческую ценность.

Батыр Канжыгалы Богенбай (1680−1778) – великий казахский полководец, главнокомандующий армиями трех жузов. Всю свою жизнь он боролся за независимость казахского народа, демонстрировал храбрость в битвах с джунгарами.

После смерти батыра некоторые предметы его личного вооружения в течение трех веков хранились у его потомков как священные реликвии и передавались из поколения в поколение.

Мероприятие приурочено к 30-летию Независимости Казахстана и направлено на повышение интереса к военной истории казахского народа, популяризацию музейного дела.

Участие в церемонии принял заместитель председателя Республиканского общественного объединения «Ветераны Вооруженных Сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов.