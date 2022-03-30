Шлакопровод вышел из строя на Петропавловской ТЭЦ-2

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 сегодня, 29-го марта, произошло еще одно технологическое нарушение – вышел из строя шлакопровод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы АО «Севказэнерго», сегодняшнее нарушение – последствие частичного обрушения первой дымовой трубы, которое произошло 20-го марта.

«Энергетики продолжают работы по устранению последствий обрушения дымовой трубы №1. Ремонтные бригады заняты устранением технологических последствий. В результате падения трубы, из-за повреждения отключили от работы золошлакопровод, расположенный под трубой. Станция продолжила работу на трех шлакопроводах. Сегодня вышел из строя шлакопровод, тоже расположенный под дымовой трубой №1. Планируемый срок завершения восстановительных работ – 31 марта», - проинформировали в пресс-службе.

На предприятии заверили, что на теплоснабжение города сегодняшнее нарушение не повлияет.

Напомним, 20-го марта произошло частичное обрушение одной дымовой трубы. Погибла 38-летняя сотрудница компании. В этом же отопительном сезоне на Петропавловской ТЭЦ-2 зарегистрировали три аварийных отключения котлоагрегатов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручал в кратчайшие сроки обеспечить теплом жителей города. В области работал оперативный штаб, прокуратура заявляла о возбуждении уголовного дела и задержании директора и главного инженера ТЭЦ-2. На днях в Министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.

В понедельник, 28 марта, в пресс-службе АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заверили, что Петропавловская ТЭЦ-2 функционирует в стабильном режиме и производит бесперебойный отпуск тепловой и электрической энергий. В работе находятся четыре котлоагрегата и три турбогенератора. Температура прямой сетевой воды 62 градуса.