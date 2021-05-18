Шквалистый ветер, пыльная буря и крупный град обрушились на СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Некоторые районы Северо-Казахстанской области накрыла непогода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в Тайыншинском, Акжарском и Уалихановском районах пронеслась пыльная буря. В гидрометеорологической службе отметили, что подобное явление может возникать от двух до шести раз в год. Чаще всего пыльные бури случаются в мае – вероятность 30%.

«Пыльная буря - это перенос больших количеств пыли или песка сильным ветром в приземном слое воздуха. При этом может наблюдаться подъём песка и частиц почвы в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. Видимость значительно ухудшается. Вызывает ее долгое отсутствие осадков, при смене воздушных масс. В Тайынше зафиксирован порыв ветра 33 метра в секунду, что является стихийным гидрометеорологическим явлением. Вместе с тем, ближайшие метеостанции фиксируют сильные порывы ветра - более 20 метров в секунду», - рассказала заместитель директора филиала Наталия Левина.

На этом сюрпризы погоды не закончились. Около шести часов вечера в райцентре Бесколь прошел крупный град. Размер градин достигал двух сантиметров.

Н. Левина отметила, что всему виной смена воздушных масс.

«Идут холодные северо-восточные потоки. В связи с резким температурным перепадом и прохождением атмосферных фронтов и связаны эти явления погоды», - добавила Н.Левина.

На 19-20 мая в регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидается гроза, шквал, град. 20-21 мая – туман. Днем 19-20 мая ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-20 тепла. Ночью 20-21 мая возможны заморозки до минус двух градусов.



