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Шквальный ветер снес крышу школы в Атырау
27 Июля 2022 23:58

Шквальный ветер снес крышу школы в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Восстановление кровли начнется в ближайшие дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного управления образования, ветер с порывами до 25 метров в секунду снес крышу коммунального государственного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26 имени С. Датова». Во время происшествия никто не пострадал. Руководство области взяло ситуацию под контроль.


Фото: atpress.kz


Из-за непогоды в Атырау нарушено электроснабжение. Работы по ликвидации аварийных нарушений проводят на электросетях в Атырауской области.



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