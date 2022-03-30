Шквальный ветер рвёт провода, сносит крыши и заборы в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау шквальный ветер скоростью до 28 метров в секунду рвёт провода, сносит крыши и заборы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Атырау в результате сильного ветра, скорость которого достигает 28 метров в секунду, по состоянию на 16:00 зарегистрировано девять чрезвычайных ситуаций.

Спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области были переведены на усиленный режим, чтобы оказывать оперативную помощь населению.

В городе Атырау из-за шторма произошли частичные срывы кровли крыш шести жилых домов. Сильный ветер снес крышу с двух детских садов в посёлке Акжар и микрорайоне Нурсая. В Макатском районе произошел частичный срыв крыши многоэтажного жилого дома по улице Алиева.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения укрепляют конструкции повреждённой кровли, убирают с проезжей части сорвавшиеся листы металлочерепицы. Для оказания оперативной помощи населению задействовано 20 спасателей и 4 единицы техники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области», - сообщает пресс-служба ДЧС области.

В социальных сетях сообщается, что в части микрорайонов из-за обрыва проводов нет света. В городе много поваленных заборов.



