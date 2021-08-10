Шквал и сильные дожди ожидаются на северо-востоке Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон с центром над Алтайским краем обусловит неустойчивый характер погоды на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, с которым пройдут дожди с грозами, на северо-востоке и востоке сильные дожди, в отдельных районах ожидаются град, шквал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На западе и юге страны сохраняется сухая и жаркая погода. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области порывы 23 м/с, ночью и утром в Павлодарской области – местами туман. В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Костанайской, днем в Туркестанской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, в Туркестанской области с пыльной бурей.
Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях на большей части сохраняется сильная, местами очень сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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