Шквал и град ожидаются 14 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов, местами ожидаются осадки, на юге и юго-востоке погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, гроза, возможен град, шквал, на юге - пыльная буря, на юго-западе - туман. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, днем Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидаются шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается град, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской - пыльная буря.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.