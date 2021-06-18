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    19:21, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Шквал, град и понижение температуры воздуха ожидаются в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице днем 18 июня ожидаются шквал и град, а на следующий день - резкое понижение температуры воздуха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.

    По данным РГП «Казгидромет», в столице 18-19 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем 18-го, сутки 19 июня порывы 15-20 м/с.

    Днем 19 июня ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-17 тепла.


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