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Шквал, град и дожди ожидаются в республике 13 мая
13 Мая 2022 01:01

Шквал, град и дожди ожидаются в республике 13 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории РК будет находиться 13 мая под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов. Пройдут дожди, на северо-западе и юге - сильные дожди с грозами и градом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются шквал, усиление ветра, на западе с пыльными бурями.

Ночью на северо-востоке Акмолинской области на поверхности почвы ожидаются заморозки, днем на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Днем на юге, в горных, предгорных районах Алматинской, на севере Актюбинской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

Утром и днем на западе, юге, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

На востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, днем на северо-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20, на западе порывы до 23 метров в секунду, с пыльной бурей.

Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на востоке, юге Кызылординской области ожидается шквал, на севере, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Утром и днем на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются град, шквал, усиление ветра до15-20 метров в секунду.


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