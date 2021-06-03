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    00:39, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Шквал, град, дожди с грозами ожидаются 3 июня в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 3 июня сохраняется влияние южного циклона, в связи с чем местами ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града, на западе республики местами сильный дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, на юге, юго-востоке и юго-западе – пыльная буря, на севере республики в ночные и утренние часы местами - туман.

    В Жамбылской, днем Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами град.

    В Западно-Казахстанской, днем Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается шквал, град, усиление ветра 15-23 м/с, в Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

    В Туркестанской области в горах ожидается шквал, днем местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, днем Актюбинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра 15-23 м/с, в Атырауской области местами ожидаются шквал, град,

    В Карагандинской области местами – град. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, местами – шквал, град.

    Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, Мангыстауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, местами в Алматинской, на юге Актюбинской областей ожидается сильная жара.

    В Кызылординской, Жамбылской, Актюбинской, местами Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, в отдельных районах Акмолинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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