Шквал, град, дождь – прогноз погоды в Казахстане на 10 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием южного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на севере и северо-западе и в центре - сильные дожди. Лишь на крайнем севере страны ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются шквал, град, усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Кызылординской, Жамбылской, утром и днем Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-28 м/с с пыльной бурей, ночью и утром в Кызылординской области местами шквал.

В Акмолинской области на большей части ожидается усиление ветра 15-25 м/с, местами град, шквал.

В Алматинской, Костанайской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-28 м/с.

В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Атырауской, днем Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области днем местами пыльная буря, в Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-25 м/с.

Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Жамбылской областях ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.