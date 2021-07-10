Шквал, град, дождь – прогноз погоды в Казахстане на 10 июля
В Кызылординской, Жамбылской, утром и днем Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра 15-28 м/с с пыльной бурей, ночью и утром в Кызылординской области местами шквал.
В Акмолинской области на большей части ожидается усиление ветра 15-25 м/с, местами град, шквал.
В Алматинской, Костанайской областях местами ожидается град, усиление ветра 15-28 м/с.
В Мангыстауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, ночью Атырауской, днем Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Мангыстауской области днем местами пыльная буря, в Актюбинской области ночью и утром местами ожидается туман.
В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются град, шквал, усиление ветра 15-25 м/с.
Днем в Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, на юге Жамбылской областях ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.