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Шкуру медведя изъяли у браконьера в ВКО

10 Ноября 2021 13:44
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Шкуру медведя изъяли у браконьера в ВКО

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - В ВКО полицейские выявили факт незаконной охоты на медведя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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3 ноября полицейские ВКО задержали 45-летнего жителя района Алтай. Мужчина недалеко от села Тургусун на петлю поймал медведя и убил его. Мясо животного взял себе для личного употребления, а шкуру намеревался заготовить для дальнейшей возможной реализации.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 337 УК РК «Незаконная охота». В настоящее время сумма причиненного ущерба устанавливается. Санкцией данной статьи предусматривается лишение свободы сроком до трех лет», – отметил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Отметим, что на территории Восточно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер». Всего с начала ОПМ проведено свыше 300 рейдовых мероприятий, где выявлено 530 нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, выявлены восемь браконьеров, в отношении которых возбуждены уголовные дела.


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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Природа  
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