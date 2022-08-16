16 Августа 2022 14:15

Школы в трех городах РК не обеспечены лицензированной охраной – МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов озвучил имеющиеся вопросы к оснащению школ для обеспечения безопасности детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день, по данным Министерства просвещения, все школы на 100 % оснащены системами видеонаблюдения. Однако в ходе проведенных обследований, выявлены факты их несоответствия утвержденным стандартам. То есть, не продолжительный срок хранения информации – менее 30 суток, также отсутствие источника бесперебойного и резервного питания. Наличие слепых зон, также технических неисправностей. Кроме того, слабо ведется работа по интеграции этих систем с центром оперативного управления», - сказал Марат Ахметжанов на заседании Правительства.

По его словам, к данным центрам выведено всего 46 камер видеонаблюдения.

«В Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Жамбылской, Алматинской областях этот показатель не достигает 30 %. Согласно требованиям, во всех школах должны быть установлены турникеты, однако на сегодня в городе Туркестане установлены лишь в одной школе, в Уральске – в восьми школах из 56, в Алматы – в 28 из 207 школах», - отметил министр.

Он напомнил, что в прошлом году по инициативе органов внутренних дел значительно ужесточены требования к охранным организациям, в частности, введено обязательно наличие у них радиосвязи, не менее двух мобильных групп оперативного реагирования, служебного огнестрельного оружия.

«Однако в Костанае, Рудном, Петропавловске ни в одна школа не обеспечена лицензированной охраной, в Туркестане под охраной находится всего одна школа», - заключил глава МВД.