Школы в Павлодарской области оснастят «тревожной кнопкой» для вызова экстренных служб

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Итоги учебного года и организацию предстоящих летних каникул обсудили на совещании в акимате Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима области.

Как рассказал руководитель управления образования Динислам Болатханулы, итоговые выпускные экзамены для девятиклассников в Павлодарской области пройдут с 28 мая по 5 июня. Государственные выпускные экзамены для окончивших 11 классов состоятся с 1 по 10 июня.

«С 12 по 14 июня пройдет церемония вручения выпускникам аттестатов, - сообщил глава ведомства. - Мероприятия состоятся на открытом воздухе с ограниченным контингентом участников. При этом не допускаются пышное проведение выпускного, привлечение аниматоров, праздничных агентств и частных студий, организация праздничных столов, проведение выездных экскурсий по городу с привлечением автомобилей на прокат, организация выпускных мероприятий в ресторанах, кафе и других увеселительных заведениях».

В этом году выпускники, которые подали заявку на ЕНТ, будут сдавать его в электронном формате. ЕНТ по принципу «Один тестируемый – один компьютер – одна камера» уже проходит в трех пунктах в Павлодаре, Экибастузе и Аксу с 6 мая по 30 июня.

«В этом году в школах региона 11 классов окончили 4 483 человека, 3 811 человек планируют сдавать ЕНТ, - отметил Динислам Болатханулы. – 1 474 выпускника уже прошли тестирование. Стоит отметить, что за последние три года наблюдается рост количества выпускников, желающих сдавать ЕНТ: в 2019 году - 77,1%, в 2020 - 81,2%, а в 2021 - 85%».

Что касается летних каникул, на сегодня в управлении образования рассматривают три формата: традиционный, дистанционный и комбинированный. В случае стабильной эпидемиологической ситуации планируют охватить более 106 тысяч школьников.

«При благополучной эпидситуации мы готовы запустить около 750 лагерей различных направлений, в том числе 300 пришкольных и более 400 профильных в школах и организациях дополнительного образования, - подчеркнул Динислам Болатханулы. - На базе пяти специальных учреждений для детей с особыми образовательными потребностями будет организовано пять пришкольных лагерей с полным днем пребывания, а также 13 летних площадок на базе кабинетов психолого-педагогической коррекции».

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отметил необходимость уделить особое внимание подготовке 12 детских загородных лагерей: проверить, соответствуют ли они требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Летний период - это и купальный сезон, и время, когда происходит много пожаров, - добавил аким. - Наша задача – обеспечить безопасность детей как на воде, так и с точки зрения пожарной безопасности».

Вариант летнего отдыха в режиме онлайн предусматривает планирование режима дня ребенка и участие родителей в организации досуга и занятости детей. Для школьников организуют бесплатные онлайн-курсы по игре на музыкальных инструментах, тематические занятия по интересам, творческие встречи, виртуальные экскурсии в музеи и спортивные соревнования.

К началу нового учебного года работникам системы образования предстоит усилить безопасность школ. Абылкаир Скаков поручил изучить возможность подключения видеокамер в школах к полицейским пультам. Такой опыт уже имеется в районах Теренколь и Железинский. Кроме того, учебные заведения должны оснастить «тревожной кнопкой» для вызова экстренных служб.





Ранее министр образования и науки РК поручил принять комплексные меры по обеспечению безопасности детей в школах.

Напомним, 11 мая 2021 года в гимназию №175 в Казани (Татарстан) ворвался вооруженный преступник и открыл огонь. В результате погибли восемь человек, 21 попал в больницы. Стрелок был задержан.

Фото Валерия Бугаева