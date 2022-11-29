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Школы в Хьюстоне закрыты в связи с возможным загрязнением питьевой воды

29 Ноября 2022, 12:19
Школы в Хьюстоне закрыты в связи с возможным загрязнением питьевой воды

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Все государственные школы города Хьюстона в штате Техас были закрыты, после того как миллионам жителей было рекомендовано не пить водопроводную воду, передает корреспондент зарубежной корреспондентской сети МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Официальные лица Хьюстона выпустили уведомление о кипячении воды в воскресенье, когда после отключения электроэнергии на одной из городских очистительных станций давление воды упало ниже требуемых показателей.

Снижение давления на очистной установке увеличивает риск попадания вредных микробов в источники питьевой воды, которые поступают в главную систему водоснабжения города, обслуживающую около 2,2 млн жителей.

Решение о закрытии школ было принято в воскресенье, в связи с тем, что образовательные учреждения не могут обеспечить питание своим ученикам и обеспечивать доступ к безопасной воде для школьников и персонала.

Региональные власти сообщили, что будут взяты пробы воды и выразили надежду, что во вторник уведомление о кипячении воды будет приостановлено.


Фото: www.cbsnews.com

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