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    14:34, 24 Август 2023 | GMT +6

    Школы в городах и селах будут строиться по единым стандартам – Минпросвещения РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Комфортная школа» учебные заведения будут построены по единым стандартам как на селе, так и в городе. Об этом заявил директор департамента финансов и бюджетного планирования Министерства просвещения РК Галымжан Молдаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Школы, построенные в рамках нацпроекта, отличаются от школ, построенных ранее. В частности, комфортабельные школы будут построены по единым стандартам как на селе, так и в городе и будут полностью оборудованы предметными кабинетами и лабораториями. Школьники 1-4 классов и 5-11 классов будут обучаться в отдельных блоках. Спортивные залы также будут располагаться отдельно для учащихся 1-4 классов и 5-11 классов. Они рассчитываются по количеству учащихся. В каждой школе будут предусмотрены специальные мастерские, студии для обучения девочек и мальчиков труду. Эти и другие особенности направлены на всестороннее развитие компетенций наших детей», - сказал Галымжан Молдаш на республиканском августовском совещании работников образования.

    По его словам, в городах и населенных пунктах с активно развивающейся перспективой планируется создать 740 тысяч новых ученических мест путем строительства 369 школ проектной мощностью от 300 до 2500 мест.

    «Министерством просвещения разработана и введена в действие вся нормативная база, необходимая для реализации национального проекта «Комфортная школа». При этом многие проблемы, возникающие при строительстве школ, были учтены в нацпроекте», - добавил Галымжан Молдаш.


    Теги:
    Минпросвещения РК Образование школа
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