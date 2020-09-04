Школы Таскалинского района ЗКО приняли все меры безопасности от коронавируса

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Таскалинском районе четыре районные школы в с.Таскала – имени Каныша Сатпаева, имени Садыка Жаксыгулова, имени Ыбрая Алтынсарина, школа-лицей «Саулет» – начали новый учебный год в дистанционном режиме, а 14 малокомплектных школ – в штатном рабочем режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила руководитель Таскалинского районного отдела образования Айгуль Касимова, в 27 дежурных классах учатся 312 учащихся. В целях соблюдения мер санитарной безопасности приобретены 41 тепловизор, 200 санитайзеров, 70 дезинфекционных ковриков для обуви, 79 бактерицидных ламп, 990 литров антисептика, 9000 медицинских масок, 6590 одноразовых перчаток, в общей сложности на сумму около 106 миллионов тенге. Кроме того, на обновление мебели пяти школ: имени Садыка Жаксыгулова, Ыбрая Алтынсарина, Каныша Сатпаева, Актауской и Атамекенской средних общеобразовательных школ из местного бюджета выделено 15,3 млн тенге.

– В районе капитально отремонтировали три школы. В рамках госпрограммы «Ауыл – ел бесігі» на ремонт средней школы имени Ыбрая Алтынсарина выделено 165 миллионов тенге. Ремонтные работы ведет строительная компания «Энергия» с 15 мая. На данный момент выполнено 80% работ, ремонт завершится к середине сентября. В рамках программы «Дорожная карта занятости» произведен ремонт Актауской и Атамекенской средних школ. Ремонтом Актауской средней школы занимается ТОО «Аяла». Кроме этого, девять школ обеспечены внутренними туалетами для учащихся. На весь период дистанционного обучения 135 учащихся из 83 ребенка из социально уязвимых семей будут обеспечены компьютерами, на сегодняшний день компьютерной техникой обеспечены 70 семей. Для четырех школ приобретены 50 компьютеров, – сказала Айгул Касимова.

Также продолжается в районе акции «Дорога в школу». В рамках которой материальная помощь оказана 335 школьникам на сумму свыше 4,7 миллиона тенге, из них 303 учащихся получили помощь в сумме 4,6 миллиона бюджетных средств, а 32 ученикам выделили сумму 177 тысяч тенге из внебюджетных средств.