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Школы столицы готовы к новому учебному году - итоги мониторинга

26 Августа 2021 15:35
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Школы столицы готовы к новому учебному году - итоги мониторинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Школы столицы готовы к новому учебному году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

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В столице находится 91 государственных школ. Специалистами территориальных управлений департамента совместно с управлением образования города Нур-Султана проведен мониторинг школ по готовности к новому учебному году.

В целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в школе
учащиеся, учителя, а также другие работники в обязательном порядке должны носить маски;
в классах увеличивается кратность уборки и дезинфекции помещений:
перерывы между уроками должны быть в разное время для каждого звена (начальные, средние, старшие классы);
отменяется кабинетная система обучения, за исключением лабораторных, практических занятий;
усиливается контроль за организацией питания с установкой в столовых рециркуляторов воздуха.
Так как по поручению Главы государства новый учебный год пройдет в традиционном формате, сотрудники войдут в здание школы с системой «ASHYQ», то есть путем сканирования QR-кода. При входе ежедневно проводится «входной фильтр» педагогов, персонала и обучающихся. На сегодня санитайзеры, антисептики, моющие и дезинфицирующие средства приобретены в достаточном количестве. Точно так же столичные школы обеспечены бактерицидными лампами. Установлены знаки и указатели по соблюдению социальной дистанции.
На сегодня в столице вакцинированы 99% педагогов (это более 16 тысяч) и 97% технического персонала (почти 5 тысяч).

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#Нур-Султан   #Образование   #Коронавирус в РК  
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