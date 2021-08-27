Школы смогут проводить часть предметов в дистанционном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала о подготовительной работе школ к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учебный год планируется начать в штатном формате при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических требований. Дошкольные организации вернулись в штатный режим работы. Более 7 тысяч школ страны примут около 3,6 млн обучающихся, в том числе около 380 тыс. первоклассников», - сказала Шолпан Каринова на брифинге в СЦК.

По ее словам, министерством проведен анализ загруженности школ.

«По данным Национальной образовательной базы данных, проектная мощность и количество учащихся 95% школ позволяет начать обучение в полном штатном, соблюдая все санитарные требования. В таких школах обучаются 81% школьников. Школам при необходимости предоставляется возможность проводить часть не основных предметов в дистанционном формате», - сообщила вице-министр.

«В более затруднительном положении могут оказаться переполненные более 300 школ (5%) из за дефицита ученических мест и трехсменного обучения. В таких школах обучается 19% учащихся. Эти школы будут обучаться с принятием дополнинтельных мер, обучение по гибкому расписанию, с изучением некоторых предметов дистанционно. Будут организованы смены и подсмены. Основные предметы будут изучаться в штатном формате», - заключила Ш. Каринова.