Школы с контингентом до 300 человек в Шымкенте будут работать в традиционном формате

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Шымкента со второй четверти 2021-2022 учебного года необходимо организовать работу в обычном режиме школ с контингентом от 5 до 300 человек, с численностью детей в классах до 15 человек. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В постановлении главного государственного санитарного врача Шымкента говорится, что деятельность субъектов финансового рынка разрешается с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального банка РК и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

В обычном режиме будут работать объекты по реализации цветов. Со второй четверти 2021-2022 учебного года необходимо организовать работу в обычном режиме школ с контингентом от 5 до 300 человек, с численностью детей в классах до 15 человек, в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах – до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 человек.

Также необходимо организовать работу спортивных объектов с 09:00 до 23:00 часов в будние, выходные и праздничные дни (фитнес-центры, тренажерные залы, спортивно-оздоровительные центры, крытые и полукрытые спортивные сооружения) до 5 кв м на одного посетителя, не более 50 % от мощности, бассейнов по предварительной записи, в индивидуальном формате из расчета 5 кв м зеркала воды на одного человека.

Совещания можно проводить в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению к постановлению главного государственного санитарного врача РК.

В обычном режиме нужно организовать работу специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (для детей –сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей.

Также нужно ограничить деятельность по времени с 09:00 до 18:00 часов в будние, выходные, праздничные дни объектов, не указанных в данном постановлении.