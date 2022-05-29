29 Мая 2022 23:40

Школы одного из районов Атырауской области полностью подключили к Интернету

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Школы Жылыойского района Атырауской области, на территории которого расположено Тенгизское месторождение нефти, полностью подключены к Интернету. Об этом в ходе брифинга сообщил аким района Халел Жамалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в Жылыойском районе 20 общеобразовательных школ, в которых обучаются 18 220 учащихся и работают 1704 учителя. В этом учебном году на работу приняты 47 специалистов. Все школы к сегодняшнему дню, включая в самых отдаленных сёлах, подключены к Интернету. Также в районе функционируют четыре внешкольных учреждения, дополнительным образованием охвачены 5226 учащихся», - сообщил Халел Жамалов.

В районе работают также 24 детских сада, три из которых – частные. В этих учреждениях получают воспитание 4 486 детей.



