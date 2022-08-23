Школы Нур-Султана примут 26 тыс. первоклассников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общее количество школьников на начало нового учебного года в столице составляет 230 тыс. детей, что на 15 тыс. больше, чем в прошлом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первые классы приняты около 26 тыс. учащихся. При этом дефицит ученических мест составляет 21 тыс.

«На сегодня в столице функционируют 149 школ, государственных – 99, частных - 43, республиканских – 7, специализированных – 3. Проектная мощность государственных школ составляет 105 139 мест», - говорится в ответе акимата города на официальный запрос МИА «Казинформ».

По данным акимата, в текущем году будут введены в эксплуатацию 11 школ, рассчитанных на свыше 23 тыс. ученических мест в две смены. Ко 2 сентября откроются 2 школы, из них одна в рамках государственно-частного партнерства на тыс. мест, одна частная школа на 600 мест. Они расположены по улице Е51, Е69, Е70 (ЖК «Зам-Зам», International School Of Nur-Sultan City) и в районе улицы Е-22 и проспекта Туран. Школы рассчитаны на две смены.

«В настоящее время ведется строительство еще 9 школ. В этом году планируется открытие 5 новых школ. В 2023 году будут введены в эксплуатацию 13 школ на 21 800 мест в две смены. Ремонт в этом году произведен в 3 школах. На всех данных объектах ремонтные работы завершатся к 25 августа», - добавили в акимате.