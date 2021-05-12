Школы не смогут, как раньше, самостоятельно формировать список отличников учебы - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь экзаменационную работу претендентов на знак «Алтын белгi» будут рассматривать комиссии при управлениях образования. Школы не смогут, как раньше, самостоятельно формировать список отличников учебы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Комиссия после проверки экзаменационных работ будет направлять результаты в организации образования, и после этого приказом директора школы будет утверждаться список обладателей нагрудного знака. Всего в 2020-2021 учебном году на знак «Алтын белгі» претендуют 9822 отличника учебы.

«Раньше школа и отделы образования сами проверяли работу претендентов и самостоятельно принимали решение о вручении знака. А теперь, как в советское время, экзаменационные работы будут проверяться комиссией при управлении образования области или города республиканского значения. В составы комиссий входят квалифицированные, опытные педагоги-предметники. Только после этого школа утвердит список отличников учебы», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

В этом году государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов пройдут с 1 по 10 июня. Заключительное заседание каждой из комиссий, на котором будут подведены итоги работы и утверждены списки обладателей «Алтын белгі», пройдет не позднее 12 июня текущего года.

Отметим, что 2020-2021 учебный год завершают более 3,4 млн школьников, из них выпускников 11 (12) классов – порядка 150 тысяч.