Школы не смогут, как раньше, самостоятельно формировать список отличников учебы - МОН РК
Комиссия после проверки экзаменационных работ будет направлять результаты в организации образования, и после этого приказом директора школы будет утверждаться список обладателей нагрудного знака. Всего в 2020-2021 учебном году на знак «Алтын белгі» претендуют 9822 отличника учебы.
«Раньше школа и отделы образования сами проверяли работу претендентов и самостоятельно принимали решение о вручении знака. А теперь, как в советское время, экзаменационные работы будут проверяться комиссией при управлении образования области или города республиканского значения. В составы комиссий входят квалифицированные, опытные педагоги-предметники. Только после этого школа утвердит список отличников учебы», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.
В этом году государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов пройдут с 1 по 10 июня. Заключительное заседание каждой из комиссий, на котором будут подведены итоги работы и утверждены списки обладателей «Алтын белгі», пройдет не позднее 12 июня текущего года.
Отметим, что 2020-2021 учебный год завершают более 3,4 млн школьников, из них выпускников 11 (12) классов – порядка 150 тысяч.