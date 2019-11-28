Школы Курчатова оснащаются компьютерной техникой

КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ – Школы города Курчатов в Восточном Казахстане оснащаются компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат города.

В акимате рассказали, что объектам образования уделяется особое внимание. Для школ города приобретены: 6 интерактивных панелей, 4 интерактивные доски, 4 проектора, мультимедийный ноутбук на сумму 4,0 млн тенге.

«В текущем году приобретена компьютерная техника для средней школы № 1 на сумму 2,2 млн тенге. В средней школе № 3 за счет средств местного бюджета установлено 5 ноутбуков, 1 мультимедийное оборудование на сумму 5,3 млн тенге», - рассказали в городском акимате.

Кроме того, на адаптацию одного из зданий школы для развития инклюзивного образования выделено 7,7 млн тенге.

Автор: Орал Ерланулы