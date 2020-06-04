-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Школы-интернаты имени Абая откроются в семи регионах до конца года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о строительстве гуманитарных интернатов имени Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках 175-летие Абая начато создание сети школ-интернатов имени Абая с углубленным изучением гуманитарных предметов. В 10 регионах эти школы открыты, до конца текущего календарного года планируем открыть оставшиеся в семи регионах. В целом, эта работа будет продолжена», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече в режиме онлайн.
Он также рассказал о начатой работе по новым программам дошкольного образования.
«Мы пересматриваем содержание, стандарты, методы дошкольной подготовки. И в целом, благодаря принятию Закона о статусе педагога, мы поднимаем им зарплату ежегодно на 25%, и дополнительно через новую систему аттестации наши педагоги дошкольных организаций будут иметь возможность получать доплату к должностному окладу в размере от 30% до 50%», - отметил министр.
Сегодня А. Аймагамбетов в очередной раз заявил о том, что учителя должны заниматься только свойственными им функциями. Министр заверил, что в этом направлении проделана большая работа.
Кроме того, глава МОН заверил, что в Казахстане обеспеченность дошкольными организациями составляет почти 100%.
- Почти полмиллиона мест может не хватать в школах Казахстана к 2025 году
- В каких регионах сохраняется высокая потребность в детсадах, рассказал Асхат Аймагамбетов
- Сегодня педагоги заполняют только два документа ежедневно – Минобразования
- Автомобиль с выпускниками протаранил ограждение возле акимата в Караганде
- Назначены руководители трех научно-исследовательских институтов
- Все школы и детские сады отремонтируют в этом году в Караганде
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана