Школы-интернаты имени Абая откроются в семи регионах до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал о строительстве гуманитарных интернатов имени Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках 175-летие Абая начато создание сети школ-интернатов имени Абая с углубленным изучением гуманитарных предметов. В 10 регионах эти школы открыты, до конца текущего календарного года планируем открыть оставшиеся в семи регионах. В целом, эта работа будет продолжена», - сказал Асхат Аймагамбетов на отчетной встрече в режиме онлайн.

Он также рассказал о начатой работе по новым программам дошкольного образования.

«Мы пересматриваем содержание, стандарты, методы дошкольной подготовки. И в целом, благодаря принятию Закона о статусе педагога, мы поднимаем им зарплату ежегодно на 25%, и дополнительно через новую систему аттестации наши педагоги дошкольных организаций будут иметь возможность получать доплату к должностному окладу в размере от 30% до 50%», - отметил министр.

Сегодня А. Аймагамбетов в очередной раз заявил о том, что учителя должны заниматься только свойственными им функциями. Министр заверил, что в этом направлении проделана большая работа.

Кроме того, глава МОН заверил, что в Казахстане обеспеченность дошкольными организациями составляет почти 100%.