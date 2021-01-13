Школы-интернаты для детей с особыми потребностями заработают в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Специальные школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями возобновят свою деятельность в Актюбинской области. Об этом говорится в новом постановлении главного государственного санитарного врача области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, Управлению образования Актюбинской области, субъектам предпринимательства независимо от форм собственности постановляется при соблюдении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» от 16.08.2017 г.№611 продолжить с третьей четверти 2020-2021 учебного года обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Также в постановлении говорится о продолжении с третьей четверти 2020-2021 учебного года обучения в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Также заработают специальные, специализированные организация, специальные школы-интернаты для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школы-интернаты общего типа, школы-интернаты для одаренных детей.

С третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается комбинированное обучение в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе). Однако нужно соблюдать следующие меры: социальная дистанция, обучение по принципу 1 класс – 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима.

С третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения.

Со второго семестра разрешается штатное обучение для cтудентов I курсов колледжей и вузов.

Напомним, вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Актюбинской области об ограничительных карантинных мерах. Каким объектам разрешено работать в области можно прочесть здесь.