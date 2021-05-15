Школы дополнительно обезопасят в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о том, как обеспечивается безопасность учащихся в школах города, передает МИА «Казинформ».

«Учащиеся должны чувствовать себя в стенах школ безопасно. Для этого предприняты ряд мер: это оснащение камерами, тревожными кнопками, турникетами, также руководители учебных заведений заключили договоры с охранными организациями. Тем не менее, есть ряд вопросов, которые необходимо проработать. С директорами учебных заведений в онлайн-режиме обсудили насущные вопросы. Первое. Все учебные заведения оснащены камерами видеонаблюдения. Тем не менее, необходимо видеонаблюдением также охватить так называемые слепые зоны. Второе. В школах заключены договоры с охранными организациями. Поручил усилить требования к данным организациям. Так как обеспечение безопасности учителей и учащихся – превыше всего. Третье. Немаловажную роль в выявлении трудных подростков и тех, кто оказался в трудном положении, играют сами работники учебных заведений», - написал в Instagram Алтай Кульгинов.

По словам градоначальника, необходимо усилить работу школьных психологов, медицинских работников и сотрудников ювенальной полиции. Также на постоянной основе нужно проводить работы по укреплению моральных ценностей в обществе, а также улучшению дружественного климата в классах.

«Четвертое. В каждой школе проводятся факультативные занятия, где учащимся объясняют, как необходимо вести себя при возникновении опасности. Данным занятиям нужно уделять должное внимание и подходить со всей серьезностью. Учитывая вышеизложенное, руководителю управления образования и директорам школ поручено предоставить списки для закупа дополнительного оборудования: необходимо школы дополнительно доукомплектовать камерами видеонаблюдения, турникетами и другой спецтехникой. Из трагического события, произошедшего в школе Казани, всем необходимо извлечь уроки: от каждого зависит обеспечение безопасности учебных заведений. Здесь не должно быть безответственного отношения к вопросам безопасности учащихся и учителей», - резюмировал аким столицы.

Напомним, 11 мая в Казани произошла стрельба в школе. В результате теракта погибли семеро детей и двое взрослых.