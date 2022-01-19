Школы должны закрываться в последнюю очередь – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться первыми. Об этом заявила депутат Мажилиса парламента РК Ирина Смирнова, озвучивая депутатский запрос от фракции «Народная партия Казахстана» в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение бесперебойной работы школ очень важно для психического здоровья, социальной жизни, образования детей. Закрытие школ следует рассматривать только в качестве крайней меры: школы должны закрываться в последнюю очередь и открываться первыми.Это не заявление МОН РК. Это назидательное заявление ВОЗ от 11 января 2022 года. Министерство образования и науки при поддержке всего Правительства поступило ровно наоборот, поддержав субъективное мнение Минздрава в решении тотально закрыть все школы трех самых крупных городов страны - Алматы, Нур- Султана, Шымкента», - подчеркнула Ирина Смирнова на пленарном заседании палаты.

При этом, как отметила депутат, не предусмотрено никаких дежурных классов и групп. В это же время разрешено работать школам во всех других регионах, детским садам, учреждениям дополнительного образования до 10 детей в группе, кафе, ресторанам, кинозалам, перегруженному общественному транспорту.

«Ходят битком забитые поезда, летают самолеты. Только школы признаны самой большой опасностью и распространителями инфекции. И это при том, что ранее был отработан и успешно опробован алгоритм работы школ в эпидемию. Все участники учебной деятельности следовали самостоятельному тестированию и алгоритму действий при положительном тесте. Следует расширять применение экспресс-тестов. И бесплатный для граждан доступ к ним. Кстати, можно это сделать как раз в школе. Для учеников и работников. От Правительства страны хотим узнать, была ли ими продумана система определения детей-учеников 1-6 классов, которых родители не могут оставлять одних по закону, в организованные группы для обеспечения ухода и организации обучения и воспитания при запрете посещения школ. Имеются ли рекомендации безопасного размещения детей? Ведь родители полицейские, врачи, военные, пожарные, водители, продавцы должны в любом случае выходить на работу. Также ждем от Министерства здравоохранения, MOH разъяснений о причине принятого решения о тотальном закрытии школ в трех самых крупных городах страны на основании объективных показателей», - добавила Ирина Смирнова.



