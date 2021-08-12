Школы Алматы готовы к обучению в традиционном формате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Школы Алматы готовы к обучению в традиционном формате. Об этом в ходе онлайн-брифинга в РСК Алматы сообщила руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, все работники школ мегаполиса получили вакцину.

«Все сотрудники государственных организаций образования вакцинированы на 100%, кроме тех, которые имеют медотводы по состоянию здоровья», - сказала она.

С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции в организациях образования города ведутся подготовительные работы к переходу в этом учебном году на традиционный формат обучения учащихся школ с 1 по 11 классы с соблюдением ограничений.

«Все организации образования являются участниками проекта «Ashyq». При заболевании учащегося класс отправляется на дистанционное обучение. При болеющих или контактных родителях, дети обучаются дистанционно. Запрет на вход посторонним лицам, отмена массовых мероприятий. Закреплены кабинеты за классом (один класс - один кабинет)»,- отметила Ляззат Жылкыбаева.

Кроме того, будут обеспечены отдельные входы в школу для детей начального, среднего и старшего звена (детей будут запускать в школу с разных входов с целью соблюдения социальной дистанции), а также внутри здания дети будут размещены по блокам с указанием разметок в фойе и коридорах.

«Все организации образования 100% обеспечены необходимым количеством мыло-моющих изделий и дезинфицирующих средств, а также антисептиками. Будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования (замер температуры, визуальный осмотр, режим проветривания, режим кварцевания, режим уборки, питьевой режим, обработка ручек дверей антисептиком, влажная уборка туалетов- каждые два-три часа). Будут обеспечены отдельные входы в школу для детей начального, среднего и старшего звена (детей будут запускать в школу с разных входов с целью соблюдения социальной дистанции), а также внутри здания дети будут размещены по блокам с указанием разметок в фойе и коридорах»,- пояснила спикер.

Исключением для обучения в офлайн-формате будут дети с заболеваниями группы риска. А также дети, чьи родители болеют COVID-19, и лица являющиеся контактным.