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Школы Акмолинской области получили 15 новых автобусов
25 Августа 2022 23:48

Школы Акмолинской области получили 15 новых автобусов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 15 школьных автобусов, ключи от которых были вручены сегодня акимом региона Ермеком Маржикпаевым, заменят устаревший транспорт в районах области, а также городах Кокшетау и Степногорске. Поставка еще 50 автобусов ожидается до конца сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы региона, в текущем году в области будет организован подвоз более 5 тыс. детей из 207 населенных пунктов в 160 школ. При этом будет задействовано 188 автотранспортных средств, из которых 121 школьный автобус.

«Для безопасной перевозки учащихся ежегодно проводится работа по закупу нового специального транспорта. Если за три года в области было приобретено 70 единиц автотранспортных средств на более 800 млн тенге, что позволило обновить автопарк на 40 %, то в этом году через лизинг будут поставлены 65 автобусов на сумму 2,6 млрд тенге. И сегодня мы вручаем ключи от первых 15, которые заменят устаревший транспорт. А оставшиеся будут поставлены до конца сентября», - отметил аким Акмолинской области Е. Маржикпаев.

Новый автотранспорт собирался в Караганде. Автобусы отвечают всем современным требованиям безопасности. На них предусмотрены защитные ремни, ограничители скорости до 60 км/ч, удобные стеллажи для школьных рюкзаков, наружные и внутренние громкоговорители.

«Благодаря технике ученики сельских школ получат возможность больше участвовать в школьных олимпиадах, спортивных соревнованиях и других мероприятиях», - добавил глава области.

На сегодняшний день для подвоза детей к школам области задействованы 188 автотранспортных средств, среди которых 121 автобус и 67 микроавтобусов.


Фото пресс-службы акима Акмолинской области.

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