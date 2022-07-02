Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Школу жыршы-сказителей развивают в Актобе

Автор:  
Самал Ендибаева
2 Июля 2022, 19:17
Школу жыршы-сказителей развивают в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе активно развивают традиции казахских сказителей жыршы. Отчетный концерт молодых жыршы прошел в театре кукол «Алакай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Школа казахских жыршы «Ер Едіге» открылась в прошлом году при областном центре народного творчества с целью сохранения и популяризации устного народного творчества, а также развития мастерства сказителей. Самому юному воспитаннику школы – 6 лет, старшему – более 20. Школа пользуется большим спросом, в результате за год в городе было открыто три филиала школы – в жилых массивах Батыс-2 и Есет-батыра, школе искусств имени Казангапа.

Отчетный концерт в Актобе посетил аким области Ондасын Уразалин и выразил поддержку молодым талантам.

photo

«Сегодня мы увидели насколько талантливы наши дети, молодежь. Насколько они заинтересованы в изучении традиционного искусства нашего народа. Поэзия жырау является богатым наследием актюбинской земли. К сожалению, долгие годы развитию и популяризации этого вида искусства не уделялось должного внимания. Поэтому было принято решение об открытии в регионе школы жыршы. Донести богатое культурное наследие наших предков будущему поколению – наш долг», - сказал Ондасын Уразалин. После концерта были обсуждены перспективы дальнейшего развития школы жыршы-сказителей. Глава региона поручил управлению культуры оказывать системную поддержку школе, помогать наиболее талантливым воспитанникам в дальнейшем обучении в средних профессиональных и высших учебных заведениях.

photo

Стоит отметить, что в школе жыршы-сказителей также занимаются и научной деятельностью. Совсем недавно преподаватели школы выпустили сборник произведений Наурызбека жырау в честь 90-летия поэта.

В целом, в Актюбинской области в последние годы уделяется особое внимание сохранению и популяризации историко-культурного наследия региона. В рамках работ по возрождению и сохранению памяти о Едіге батыре в Актобе провели международные научно-практические конференции, установили памятник, презентовали альбом-сборник «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы», а также поставили первый спектакль о великом батыре. При непосредственной поддержке акима области работа по актуализации богатого культурного наследия народа в регионе продолжается.

photo


Культура   Актобе  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению