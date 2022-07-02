Школу жыршы-сказителей развивают в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе активно развивают традиции казахских сказителей жыршы. Отчетный концерт молодых жыршы прошел в театре кукол «Алакай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Школа казахских жыршы «Ер Едіге» открылась в прошлом году при областном центре народного творчества с целью сохранения и популяризации устного народного творчества, а также развития мастерства сказителей. Самому юному воспитаннику школы – 6 лет, старшему – более 20. Школа пользуется большим спросом, в результате за год в городе было открыто три филиала школы – в жилых массивах Батыс-2 и Есет-батыра, школе искусств имени Казангапа.

Отчетный концерт в Актобе посетил аким области Ондасын Уразалин и выразил поддержку молодым талантам.

«Сегодня мы увидели насколько талантливы наши дети, молодежь. Насколько они заинтересованы в изучении традиционного искусства нашего народа. Поэзия жырау является богатым наследием актюбинской земли. К сожалению, долгие годы развитию и популяризации этого вида искусства не уделялось должного внимания. Поэтому было принято решение об открытии в регионе школы жыршы. Донести богатое культурное наследие наших предков будущему поколению – наш долг», - сказал Ондасын Уразалин. После концерта были обсуждены перспективы дальнейшего развития школы жыршы-сказителей. Глава региона поручил управлению культуры оказывать системную поддержку школе, помогать наиболее талантливым воспитанникам в дальнейшем обучении в средних профессиональных и высших учебных заведениях.

Стоит отметить, что в школе жыршы-сказителей также занимаются и научной деятельностью. Совсем недавно преподаватели школы выпустили сборник произведений Наурызбека жырау в честь 90-летия поэта.

В целом, в Актюбинской области в последние годы уделяется особое внимание сохранению и популяризации историко-культурного наследия региона. В рамках работ по возрождению и сохранению памяти о Едіге батыре в Актобе провели международные научно-практические конференции, установили памятник, презентовали альбом-сборник «Ер Едиге – жыр эпохи Ногайлы», а также поставили первый спектакль о великом батыре. При непосредственной поддержке акима области работа по актуализации богатого культурного наследия народа в регионе продолжается.