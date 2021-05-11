Школу «заминировали» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Частную школу «заминировали» в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции города Нур-Султана.

«В полицию на канал «102» в 11:32 поступил вызов о том, что на электронную почту частной школы «Астана Garden School» поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве.

На место незамедлительно были направлены все экстренные службы. Со школы эвакуированы 175 человек. Взрывных устройств не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК», - сообщила пресс-службу департамента полиции столицы.

В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность с возмещением материального ущерба.

«В прошлом году зарегистрировано 10 фактов данного вида преступления. Сотрудниками полиции все виновные лица были установлены и задержаны. По всем фактам задержанные осуждены к различным срокам лишения свободы», - дополнили в полиции.