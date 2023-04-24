Школу «заминировали» в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде полиция проводит проверку по сообщению о заложенной в школе бомбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ города Кызылорда в здании заложено взрывное устройство. На место происшествия прибыли экстренные службы. Из здания эвакуировали людей и провели его проверку: запрещенных веществ и взрывных устройств не обнаружили», - говорится в сообщении.

ДП Кызылординской области предупреждает об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое является уголовным правонарушением. За него предусмотрено наказание по ст. 273 УК РК в виде лишения свободы сроком до 5 лет.