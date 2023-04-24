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    15:09, 24 Апрель 2023 | GMT +6

    Школу «заминировали» в Кызылорде

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде полиция проводит проверку по сообщению о заложенной в школе бомбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «24 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ города Кызылорда в здании заложено взрывное устройство. На место происшествия прибыли экстренные службы. Из здания эвакуировали людей и провели его проверку: запрещенных веществ и взрывных устройств не обнаружили», - говорится в сообщении.

    ДП Кызылординской области предупреждает об ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, которое является уголовным правонарушением. За него предусмотрено наказание по ст. 273 УК РК в виде лишения свободы сроком до 5 лет.


    Теги:
    Кызылординская область Происшествия Происшествия, ЧС Правоохранительные органы
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