12 Октября 2022, 19:25

Школу в Атырау «заминировал» 14-летний подросток

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Автором ложного сообщения о «бомбе» в Атырау оказался 14-летний подросток. Из-за его угрозы, распространенной в соцсетях, из школы эвакуировали почти 900 человек учащихся и персонала учебного заведения. Вторую и третью смену перевели сегодня на онлайн обучение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-служба департамента полиции Атырауской области сообщила, что установлено лицо, которое дало заведомо ложное сообщение о подрыве школы №2. Им оказался учащийся этой же школы, 2008 года рождения. Он был вызван в управление полиции города Атырау вместе с родителями. Начато расследование мотивов ложного сообщения.

Как ранее сообщалось, департамент полиции Атырауской области проинформировал, что взрывного устройства в школе не обнаружено.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ