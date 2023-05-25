Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырау

Школу построят в Атырау для детей, которые учатся в соседнем селе

Автор:  
Виктор Сутягин
25 Мая 2023, 00:20
Школу построят в Атырау для детей, которые учатся в соседнем селе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау построят школу в пригородном поселке Водников, дети из которого пока ходят в соседний поселок Кокарна. Об этом сообщил аким города Мейрим Калауи на встрече с жителями Кокарны и Водников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи жители высказали свои претензии относительно нехватки школ и детских садов, детских площадок, автобусных остановок и пешеходных дорожек, плохого качества интернета, работы общественного транспорта. Глава города сообщил, что поднятые жителями вопросы уже включены в план работ, а актуальной темой в микрорайонах являются школа и детские площадки.

«Дети из Водников учатся в школе в Кокарне. В этом году в Водников планируется начать строительство школы на 1200 ученических мест, есть и проект детского сада. Кроме того, у нас есть планы по строительству спортивных и детских площадок как в Кокарне, так и в Водников. Мы знаем, что пешеходных дорожек не хватает, а дети добираются до школы по автодороге. В связи с этим, вносим строительство дорожек в план работ и приступаем к реализации проекта», - сказал аким города.

Мейрим Калауи также сообщил, что ведется работа по решению проблем с общественным транспортом.

«Мы напрямую контролируем вопрос с движением общественного транспорта. В прошлый раз 51-й автобус выходил из Таскалы с большим количеством людей, и мы решили разделить маршруты. При этом утром из Кокарны отдельно отправляются два автобуса», - сообщил аким.

Образование   Атырау   школа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Строительство ТЭЦ в Кокшетау прокомментировал аким областного центра
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Как отметят 200-летие Кокшетау
Как отметят 200-летие Кокшетау
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Определилось итоговое положение команд в группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом
Жители Тараза смогут летать в Таиланд транзитом
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
Названы регионы с наибольшим количеством преступлений в отношении детей в РК
Представители более 50 стран примут участие во II Евразийском экономическом форуме
Представители более 50 стран примут участие во II Евразийском экономическом форуме
Кому будет выдаваться карта «Ата жолы»
Кому будет выдаваться карта «Ата жолы»