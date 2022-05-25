25 Мая 2022 02:05

Школу откроют для осужденных колонии «Черный беркут»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Такое решение было принято на рабочем совещании в управлении образования по обсуждению вопроса о дальнейшем получении среднего образования осужденными, отбывающими наказание в учреждении чрезвычайной безопасности УК-161/3 городе Житикаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам рабочего совещания было принято решение о создании школы при учреждении в соответствии действующего законодательства Республики Казахстан. Для этого совместно с управлением образования будет подготовлен необходимый пакет документов для получения соответствующей лицензии.

«Получение начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования является одним из средств исправления осужденного, а это, в свою очередь, формирует у осужденного правопослушное поведение, позитивное отношение к личности, обществу, труду, нормам, правилам и этике поведения в обществе», - отметил заместитель начальника департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области Мадий Мухтубаев.

На данный момент в учреждении обучается 14 осужденных, из них восемь отбывают пожизненный срок. Впервые, в 2021 году пяти осужденным вручены свидетельства о получении среднего образования. В этом году аттестаты получат трое осужденных.

Учреждение УК-161/3 является единственным учреждением, где содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы. А единственная вечерняя школа при исправительной колонии находится только в РГУ «Учреждение УК-161/3» КУИС МВД РК в Костанае.



