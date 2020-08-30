Школу на 120 мест открыли в селе в Алматинской области
БАЛПЫК-БИ. КАЗИНФОРМ - Своеобразным подарком к новому учебному годы для детей одного из отдаленных уголков Алматинской области – села Кызылтоган Коксуского района стало открытие новой школы на 120 мест. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Новое двухэтажное строение учебного заведения было построено в намеченный срок специалистами подрядной организации ТОО «СП NEFT». Школа будет с казахским языком обучения. На претворение в жизнь этого социально важного для сельчан проекта из областного бюджета было выделено 717 млн тенге», - пояснила пресс-секретарь акимата Коксуского района Айгуль Айманбекова.
Теперь юные кызылтоганы будут учиться в новом здании, в просторных и удобных классах.
«В этом году в условиях борьбы с коронавирусом 40 учащихся 1-4 дежурных классов будут обучаться в стенах школы с соблюдением всех санитарных требований, 62 учащихся будут обучаться дистанционно», - добавила А.Айманбекова.
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