Школу могут закрыть после нескольких случаев заражения коронавирусом - главный санврач
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При выявлении нескольких случаев заражения коронавирусом могут закрыть школу. Об этом заявила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если в дежурном классе будет выявлен случай заражения КВИ, то школьники и учитель будут отправлены на изоляцию. При выявлении нескольких случаев заражения учеников коронавирусом могут закрыть школу», - сказал Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Он также пояснила, что если в классе будет обнаружен случай заражения КВИ, то специалисты-эпидемиологи проведут обследование. Ученики этого класса, преподаватель и лица, близко контактировавшие с больным, будут изолированы и проведено лабораторное исследование.
«Если инфекция будет выявлена у преподавателя, обучающего несколько классов, то во избежание дальнейшего распространения инфекции школа может быть закрыта», - добавила Айжан Есмагамбетова.
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