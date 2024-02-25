В Астане снесут здание школы-лицея №15. Его техническое состояние признали непригодным для дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщили в управлении образования Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В ходе технического обследования здания школы-лицея 15 (проспект Сарыарка, 48/1) его фактическое техническое состояние признано непригодным для дальнейшей эксплуатации по назначению. По результатам обследования требуется демонтаж здания, — проинформировали в ведомстве.

Здание школы-лицея 1963 года постройки, с проектной мощностью на 880 мест в одну смену. В школе обучаются 1709 учащихся. В связи с чем, часть детей — 709 учащихся с 1 по 4 классы, определена в школу-лицей 56 по адресу: улица Челюскинцев 29/1.

Остальная часть детей — учащиеся 5-11 классов, определена в бывшее здание школы для одаренных детей №9 «Зерде» по адресу: проспект Сарыарка, 20. Здание находится вблизи микрорайона проживания учащихся школы-лицея 15.